Campionati del mondo scherma paralimpica: a Terni 235 atleti provenienti da 31 Paesi

di Fra.Tor.

Saranno 6 giornate di gare, con 235 atleti, di cui 24 italiani, provenienti da 31 Paesi. Lunedì pomeriggio a palazzo Montani Leoni, sede della fondazione Carit, si è svolta la conferenza stampa di avvio ai campionati del mondo di scherma paralimpica, in programma al PalaTerni dal 3 all’8 ottobre. Nel corso della conferenza è stato anche consegnato il Francobollo ordinario dedicato al Mondiale paralimpico e alla città di Terni, emesso dal Mimit e distribuito da Poste italiane. Presente, tra gli altri, la campionessa Valentina Vezzali.

La cerimonia di apertura

La cerimonia di apertura dei giochi è in programma martedì 3 ottobre alle 16 al palaTerni. L’emozionante momento sarà preceduto da uno spettacolo curato dall’Ente Corsa all’anello di Narni. Sono state invitate a partecipare le massime autorità del Governo italiano, come il ministro allo sport Andrea Abodi e il ministro alle disabilità Alessandro Locatelli. Interverranno, inoltre, il presidente della Federazione italiana scherma Paolo Azzi, il presidente del Comitato italiano paralimpico Luca Pancalli e il presidente della Federazione internazionale Pal Szekeres.

VIDEO

Paola Agabiti e Alberto Tiberi

Le gare

Martedì mattina prenderanno il via le gare. Si inizia alle 9.30 con il fioretto maschile (categoria A) e con la sciabola femminile (categoria B); alle 13.30 il fioretto maschile (categoria B), il fioretto maschile (categoria C) e la sciabola femminile (categoria A). Il 4 ottobre alle 9.30 il fioretto maschile a squadre e alle 10.30 la sciabola femminile a squadre. Il 5 ottobre alle 9.30 la spada femminile (categoria B), la spada femminile (categoria C) e la sciabola maschile (categoria A); alle 13.30 la spada femminile (categoria A) e la sciabola maschile (categoria B). Il 6 ottobre alle 9.30 sarà la volta della sciabola maschile a squadre e alle 10.30 della spada femminile a squadre. Si prosegue il 7 ottobre alle 9.30 con il fioretto femminile (categoria B) e con la spada maschile (categoria A); alle 13.3o il fioretto femminile (categoria A), la spada maschile (categoriaB) e la spada maschile (categoria C). Infine, l’8 ottobre, chiusura dell’evento con alle 9.30 la spada maschile a squadre e alle 10.30 il fioretto femminile a squadre.

Workshop

Il 5 ottobre alle 11 workshop ‘Scherma tra agonismo, valori e socialità’. I relatori saranno il presidente Fis Paolo Azzi, l’assessore allo sport della Regione Umbria Paola Agabiti, il presidente del Comitato etico della Fis Enrico Demarchi e un atleta della nazionale come testimonial.

«In bocca al lupo agli atleti»

«Un evento importante per Terni e per la fondazione Carit per un duplice motivo: il campionato in sé – ha detto Massimo Valigi, vicepresidente della Fondazione – e il primo evento nel nuovo PalaTerni. Lo sport è importante per lo sviluppo territoriale sia sotto il profilo sociale che economico. Come Fondazione siamo molto felici di ospitare l’evento. In bocca al lupo a tutti gli atleti». Per l’assessore allo sport del Comune di Terni, Marco Schernardi, questo evento è «sportivo, culturale, sociale e turistico. Speriamo che tutti atleti che verranno da fuori avranno il piacere di visitare anche le bellezze che offre il nostro territorio. Faccio un in bocca al lupo a tutti gli atleti, da sportivo so perfettamente che c’è molta emozione ma anche molta paura, perché quella sana e positiva fa parte del mondo dello sport». Il presidente Fis Paolo Azzi ha sottolineato quanto «gioco di squadra a livello organizzativo» ci sia dietro al mondiale. «Sono orgoglioso di rappresentare la Federazione per la capacità che ha avuto di organizzare un evento così importante. Siamo una grande comunità perché senza l’impegno, la volontà e anche un pizzico di incoscienza di chi sul territorio si è rimboccato le maniche per affrontare difficoltà e problematiche, la Federazione da sola non sarebbe stata in grado. C’è un rapporto stretto con Terni, radicato negli anni. Il successo della candidatura di Terni affonda le radici al successo europeo 2018 per l’eccellente livello di organizzazione. Ora con questi campionati del mondo si fa un ulteriore salto perché si inaugura un nuovo impianto, che ha visto un grande lavoro, nella splendida cornice di Terni».

LE FOTO