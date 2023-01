La Pala Ternana Eventi srl in marcia: vita fino al 2070 e capitale sociale da 10 mila euro

di S.F.

L’annuncio con tanto di stretta di mano tra Stefano Bandecchi e Simon Pietro Salini risale allo scorso 14 settembre. Con successive polemiche – nel ‘triangolo’ con il Comune ci è entrata giocoforza anche la fondazione Carit – e inizio dell’attività organizzativa. Parliamo della gestione del palazzetto dello sport al Foro Boario: la Pala Ternana Eventi srl è da qualche settimane realtà con l’atto di costituzione e l’iscrizione al registro delle imprese. Per ora è formalmente inattiva, seppur come detto i vari passi per l’organizzazione di eventi sia già partita in vista del completamento della struttura.

Lunga vita. Sede in via della Bardesca

Per ora il documento societario non va oltre le trentaquattro pagine complessive. Il primo step formale per l’avvio della società a responsabilità limitata c’è stato il 28 ottobre, dopodiché l’8 novembre è avvenuta l’iscrizione al registro delle imprese. L’ultimo atto è recente, datato 22 dicembre: si tratta di una pratica istruttoria – risulta sospesa al momento – per l’inizio dell’attività. Sede? Semplice, in via della Bardesca 2, coincidente con quella della Ternana Calcio. L’amministratore unico è l’imprenditore livornese stesso e lo scopo principale è «l’organizzazione di eventi sportivi in genere, a livello regionale, nazionale ed internazionale, nonché di convegni, congressi, meetings, conventions ed eventi in genere compresa l’organizzazione e la promozione di spettacoli teatrali/musicali, fiere, mostre e manifestazioni in proprio». Il capitale sociale è da 10 mila euro ed il socio unico – stesso discorso che accade per il calcio – è l’università degli studi Niccolò Cusano e la durata della srl è fissata fino al 31 dicembre 2070.