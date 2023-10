Terni, mondiale scherma: aperitivo di benvenuto per gli azzurri – Gallery

Ci siamo, il mondiale paralimpico di schema al PalaTerni sta per iniziare. Lunedì la conferenza di presentazione in casa fondazione Carit, martedì le prime gare nel nuovo impianto: fase di allestimento in dirittura d’arrivo. Nel contempo domenica pomeriggio aperitivo di benvenuto per gli atleti italiani in casa Circolo Scherma Terni ed inaugurazione della nuova area dining del palazzetto di via Mirimao con benedizione da parte del vicario del vescovo Francesco Antonio Soddu. Andranno a caccia di medaglie Bebe Vio Grandis, Alessia Biagini, Sofia Brunati, Julia Markowska, Andreea Mogos, Rossana Pasquino, Loredana Trigilia, Matteo Betti, Marco Cima, Matteo Dei Rossi, Edoardo Giordan, Emanuele Lambertini, Michele Massa, Gianmarco Paolucci e Leonardo Rigo. Con loro anche gli atleti autorizzati Rebecca D’Agostino, Davide Costi, Salvatore De Falco, Rigivan Ganeshamoorthy, Marcellino Gioia, Andrea Jacquier, Claudio Radicello e William Russo.

PARLA ROSSANA PASQUINO – VIDEO