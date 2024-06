Terni, consiglio ‘aperto’ sul caos Taric: «Investimento da 20 milioni per cambiare»

È iniziato alle 10 di giovedì mattina il primo consiglio comunale ‘aperto’ dell’era Bandecchi a Terni. L’argomento? La tariffa rifiuti corrispettiva, la Taric: la prima proposta di Asm per l’approvazione delle tariffe 2024 – il Pef arriva da Auri e per il Comune segna un +2,39% – è stata bloccata il 29 aprile, la seconda la scorsa settimana a III commissione già convocata. Tema ‘bollente’ e non da quest’anno, d’altronde basta ricordare che già il 28 dicembre 2020 il dirigente Asm Stefano Tirinzi si era detto preoccupato per la novità in arrivo. Spazio dunque a tutti coloro che vogliono dire la loro sul tema rifiuti.

Apertura da parte di Bandecchi: «Nel 2014 (valida fino al 2029) ci fu la gara per la raccolta concepita per il porta a porta pensando che fosse premiante. In parte lo è stato ma si sono creati debiti e già all’epoca erano di 17 milioni di euro. Non si è calcolato il costo dell’impresa che doveva raccogliere i rifiuti e ora i cittadini dovranno pagare di più e tanto. I documenti sono confusi: cancellerò in autotutela una decisione della giunta (di mezzo c’è il Pef, in consiglio comunale l’ok non è invece mai arrivato) presa un mese e mezzo fa. Ora c’è tempo fino al 20 luglio per decidere. La realtà è drammatica e se continuiamo con questa raccolta demenziale ci rimetteremo dai 2 ai 3 milioni l’anno. Oltre ai debiti già accumulati in passato. L’errore pazzesco nasce dalla sinistra, al centrodestra imputo il fatto di non aver fatto qualcosa per sanare i 17 milioni», l’attacco. «Diminuirà la qualità del servizio e la bolletta aumenterà. Non intendo avallare ciò che sta accadendo. Cosa dovremo fare, andare in tribunale?». Poi spazio ai cittadini.

Hanno parlato Tommaso Pragliola, Pier Luigi Salustri (il video è in fondo all’articolo), Tommaso Sabatini (Arci), Santino Bonifazi (Cisl), Sabina Perni, Lorenzo Gianfelice (Ancescao), Claudio Daminato (Solco) e Nadia Panarese (Gatti in vetrina). Diversi i forfait rispetto ai prenotati: «Preoccupazione forte dalle realtà associative per far quadre i conti. I patti di collaborazione possono essere ampliati su questo tema e speriamo si venga incontro alle fasce più deboli», le parole di Sabatini. «Ulteriore aumento Taric non condivisibile anche perché il nostro comprensorio ha una raccolta differenziata elevata», ha ricordato Bonifazi. La Perni ha parlato di «una raccolta obsoleta e molto costosa, bisogna porre fine al sistema. I risultati non sono quelli sperati e ci sono accumuli di immondizia. Perché non tornare indietro e creare isole ecologiche?». Gianfelice ha sottolineato che occorre «un sostegno agli enti del Terzo Settore per la riduzione o esentare dal pagamento». Per Daminato c’è la richiesta «di inserire nel regolamento comunale il conferimento delle mastelle in orario serale, da mettere entro la mezzanotte. Ciò consentirebbe di migliorare il servizio. Chiedo attenzione alle cooperative sociali di tipo B». La Panarese ha puntato su altro: «Faccio uso di sabbia ecologica costosissima. Lo scorso anno 535 euro di Taric non rateizzabile, quest’anno mi è arrivato l’acconto da 460 euro. Ma c’è una legge nazionale che prevede per i Comuni la riduzione/esenzione di questa tassa/tariffa a tutte le associazioni Odv iscritte al Runts. Sono in attesa. Il Comune sembra non voler aderire, è una presa in giro. Siamo un’associazione di volontariato». Si prosegue.

Successivamente si sono esposti Claudio Fiorelli (M5S), Francesco Filipponi (PD), Valdimiro Orsini (Terni Masselli Sindaco) e Orlando Masselli (FdI): «Richiedere ad Asm un maggiore rispetto a quanto può economicamente valere il rifiuto corrisposto. Sul regolamento comunale ampliare la tutela delle fasce più deboli», l’input del capogruppo Dem. «Il sindaco è stato mal informato. I debiti che ha citato sono in realtà crediti che il Comune vantava nei confronti dei morosi in annualità precedenti al 2007, come ad esempio la Tarsu ed i crediti di natura tributaria sono regolati dalla legge. La tariffa? C’è un’autorità che stabilisce se è congruente o meno. Il sistema di porta a porta non va, lo dicevo da prima ma ce lo siamo ritrovato. E per il Terzo Settore basta mettere risorse in bilancio», il commento dell’assessore ai tempi di Latini.

Il consiglio comunale è tecnicamente finito alle 11.56 ma Bandecchi – nel contempo l’opposizione, escluso Ferranti, aveva lasciato l’aula – ha proseguito nell’intervento finale: «Non è normale che dal 2014 si vada avanti così. Faremo una commissione composta da due membri dell’opposizione, due della maggioranza e l’assessore Bordoni. Oppure con me. Dobbiamo trovare un modo di interrompere prima del 2029 questa oscenità, il tavolo avrà dodici mesi di tempo di lavoro. C’è un bando. C’è da capire – il tentativo dell’imprenditore livornese – se il contratto può essere modificato, gli stipendi fino al 2029 sono da pagare. Ma si deve guardare avanti. La maggioranza studierà entro un anno il cambio della raccolta con dei bidoni, non più differenziata. Il costo è di 20 milioni, forse faremo un mutuo per cominciare una raccolta diversa ed è giustificato. Si andrà nel piazzale ecologico con il proprio tesserino/codice fiscale, almeno tutti sapranno quanto avranno realmente buttato. Esistono già attrezzature di questo tipo, ho già preventivi. Entro dodici mesi vedrò cosa mettere sul piatto, è l’unico mutuo che mi sento di poter fare. In accordo con Asm. L’investimento di 20 milioni dovrà tornare indietro. Le associazioni Odv? Le agevolazioni ci sarano, faremo le cose in modo attento e vedremo quali sono coloro che fanno totalmente le cose a carico loro», ha aggiunto.

Cenno anche ad altri guai: «Ho intenzione di non aumentare quest’anno gli importi. Ritengo che nelle riunioni siano stati forniti dati falsi ed i Comuni non sono stati messi in condizione di capire realmente di cosa si stesse parlando. Una riunione ‘barzotta’, questo consiglio comunale non ha approvato nulla. Il sindaco invece ha approvato con la giunta, ma contesto quella riunione. Cercherò di sospendere gli incrementi almeno per dodici mesi, troveremo con Asm la soluzione idonea. Non abbiamo un impianto di riscossione sufficiente (in riferimento alle parole di Masselli sui vecchi crediti, ndr) e lo miglioreremo, non ci sarà scampo per chi deve pagare. Ci darà la macchina o casa sua». Vedremo se davvero cambierà qualcosa.

