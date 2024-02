Terni, illuminazione pubblica: c’è il project Asm. Ora si valuta

di S.F.

Illuminazione pubblica a Terni, tempo di valutazioni. Sì, perché in campo non c’è solo il raggruppamento temporaneo di imprese composto da Engie Spa ed Hera Spa (convenzione Consip) ma, come noto, anche la partecipata Asm. Del tema se ne è parlato brevemente venerdì mattina in piazza Duomo in occasione dell’inaugurazione del restauro della fontana ‘Dei due fiumi’. C’è una commissione pronta ad entrare in azione per esaminare la proposta di partenariato pubblico privato di Asm.

Lo stop di fine 2023 e l’aggiornamento

L’iter per l’affidamento fino al 2023 a favore di Engie (se ne sarebbero occupati loro) è stato stoppato dopo che l’atto era già arrivato in consiglio comunale. C’era da attendere la proposta Asm ed a gennaio è arrivata. Bene, che succede quindi? Venerdì mattina – umbriaOn ha approfittato della contemporanea presenza di Comune e società partecipata per avere aggiornamenti, sul posto c’erano il vicesindaco Riccardo Corridore, l’assessore ai lavori pubblici Giovanni Maggi, il presidente Asm Mirko Menecali ed i dirigenti dell’azienda Stefano Tirinzi e Giovanni Di Fabrizio – è stato specificato che ora entrerà in azione una specifica commissione che dovrà valutare il project financing e compararlo con ciò che prevede la convenzione Consip (Engie). Da quanto appreso in piazza Duomo a comporre il ‘gruppo di lavoro’ dovrebbero essere il dirigente agli affari istituzionali Cataldo Renato Bernocco, la dirigente alle attività finanziarie Grazia Marcucci, l’energy manager del Comune Nazareno Claudiani e il collega della Provincia Marco Androsciani. Più un ulteriore componente tecnico comunale. Si attende l’atto formale. Vedremo gli sviluppi.