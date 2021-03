Piediluco, nuovo bando per il ‘Ponticelli’: dimezzato il canone

di S.F.

Campo sportivo ‘Ponticelli’ di Piediluco, ci si riprova. Ad un anno dal bando lanciato dalla Provincia di Terni per l’uso in gestione, è scattato il nuovo tentativo con canone annuo da versare a palazzo Bazzani dimezzato: il valore stimato per la concessione – minimo decennale, massimo per venticinque anni – è di 189 mila euro. L’apertura delle eventuali offerte è prevista per martedì 27 aprile.

LA GARA DESERTA DEL 2020

La valutazione

La durata della concessione proposta dall’eventuale concorrente – mette nero su bianco palazzo Spada – «non può essere superiore al periodo di tempo necessario per il recupero degli investimenti insieme ad una remunerazione del capitale investito» tenuto conto dell’esborso avanzato, «da dimostrare con la presentazione del piano economico finanziario». La commissione valuterà l’offerta tecnica per un punteggio massimo di 80/100 (focus sulla qualificazione professionale, il profilo della getione, qualità della proposta sportiva e radicamento sul territorio) ed economica per 20/100.

UN ANNO FA L’ULTIMO TENTATIVO

Il piano di utilizzo ed il canone



In caso di aggiudicazione l’impianto potrà essere messo a disposizione degli istituti scolastici di competenza della Provincia. Per quel che concerne spogliatoi e docce ci sarà il via libera – previa autorizzazione di palazzo Bazzani – per l’utilizzo da parte dei vigili del fuoco in occasione dei corsi di aggiornamento nell’area del lago di Piediluco. Il canone annuo è di 1.500 euro l’anno, la metà rispetto a quello stabilito nel bando 2020.