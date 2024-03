Terni, in arrivo il 1° memorial ‘Ernesto Bronzetti’

C’è una novità calcistica in arrivo a Terni tra pochi mesi. Ed è organizzata per ricordare una delle sue personalità di maggior rilievo negli ultimi decenni: c’è il via libera al torneo internazionale giovanile ‘1° memorial Ernesto Bronzetti’, dedicato ad uno degli agenti sportivi più importanti e apprezzati nella storia del calcio italiano, scomparso a 69 anni il 2 febbraio del 2016. Si svolgerà dal 14 al 16 giugno in due fasi: le prime due giornate al ‘Sabotino’, l’ultima allo stadio ‘Liberati’. Contestualmente c’è la presa d’atto del cofinanziamento della fondazione Carit, la variazioen di bilancio in via d’urgenza e l’autorizzazione all’anticipazione di cassa.

Condividi questo articolo su