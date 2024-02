Terni: in piazza della Pace volano i cazzotti. Indaga la polizia

La piazza si chiama ‘della Pace’ ma questa volta non è stato reso particolarmente onore al suo nome. Nella tarda mattinata di giovedì, infatti, una lite scoppiata fra due persone di origini tunisine, è presto passata dalle parole ai fatti. Le botte sono volate e di che tinta – a mani nude, senza armi fortunatamente – e sul posto si sono subito portati gli agenti della squadra Volante di Terni. Uno dei due coinvolti, colui che avrebbe picchiato l’altro, è riuscito a fuggire e a far perdere le proprie tracce. Così in piazza, a terra – ma non ha riportato lesioni significative – è rimasto colui che ha avuto la peggio, condotto in questura per tutti gli accertamenti del caso. Oltre alla ricostruzione dell’accaduto da parte della polizia di Stato, spetterà a quest’ultimo decidere autonomamente se sporgere o meno denuncia alle forze dell’ordine. Sui fatti sono stati sentiti anche due testimoni, presenti in piazza durante il violento litigio, per accertare nel modo più preciso possibile la vicenda, decisamente meno grave rispetto a quella accaduta di recente in un appartamento di via Battisti. Dove un 29enne tunisino è stato accoltellato e le successive indagini della questura hanno portato all’arresto di due persone, connazionali.

