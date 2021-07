Terni, incendio in una pizzeria di via Cavour: c’è il 115

Intervento dei vigili del fuoco di Terni in pieno centro storico, domenica mattina intorno alle ore 9 in via Cavour, a seguito di un incendio che ha interessato la pizzeria Pantarhei. Secondo quanto riferito dal 115 in prima battuta, l’incendio è partito dall’impianto di condizionamento dell’aria del locale. Sul posto anche le forze dell’ordine – in particolare carabinieri e polizia Locale – per il necessario supporto alle operazioni. La strada è stata temporaneamente chiusa al transito. Oltre alla pizzeria, anche l’appartamento posto al piano superiore avrebbe riportato dei danni, in questo caso modesti, ad alcuni tendaggi.

Articolo in aggiornamento