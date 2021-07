Terni, incendio nella pizzeria: danni anche per un’abitazione

Intervento dei vigili del fuoco di Terni in pieno centro storico, domenica mattina intorno alle ore 9 in via Cavour, a seguito di un incendio che ha interessato la pizzeria Pantarhei. Secondo quanto riferito dal 115 in prima battuta, l’incendio è partito dall’impianto di condizionamento dell’aria Sul posto anche le forze dell’ordine – in particolare carabinieri e polizia Locale – per il necessario supporto alle operazioni. La strada è stata temporaneamente chiusa al transito. Oltre alla pizzeria, anche l’appartamento posto al piano superiore ha riportato dei danni. Per accedere al locale, gli uomini del 115 si sono visti costretti a rompere la porta d’ingresso principale, in vetro.

I dettagli

Al lavoro sull’accaduto c’è il nucleo di polizia giudiziaria del 115 ternano. Il rogo è partito da uno spazio esterno il ristorante, dove insistitono i motori dell’impianto di condizionamento e degli aspiratori e dove è presente anche un ripostiglio con del materiale. In termini di danni, oltre questo angolo esterno dove un po’ tutto è andato a fuoco, la pizzeria nei suoi spazi interni ha riportato soprattutto conseguenze dovute al fumo che ha completamente invaso il locale. Danni significativi anche per il terrazzo dell’abitazione al piano superiore, dove era presenta una sorta di gazebo in legno che ha preso fuoco. In merito alle cause, il nucleo dei vigili del fuoco ha svolto alcuni accertamenti relativi anche alla parte elettrica: quella del guasto/sovraccarico non è l’unica opzione in corso di valutazione.