Terni, inceneritore Acea: la Regione dice no ad estensione rifiuti

Partita chiusa, quantomeno per ora. Palazzo Donini ritiene opportuno «in questa fase, in considerazione dell’imminente approvazione dell’aggiornamento del piano regionale di gestione integrata dei rifiuti, disporre il non superamento del dissenso espresso dai Comuni di Terni e Narni, dall’Usl Umbria2 nonché dalla Provincia di Perugia sul progetto di estensione delle tipologie di rifiuti non pericolosi da avviare a recupero energetico-termovalorizzatore di Acea Ambiente srl in via Ratini» a Maratta Bassa Terni. Arriva dunque il no al tentativo della multiutility romana con l’iter di Valutazione di impatto ambientale che era attivo da sette anni.

Il giudizio di compatibilità ambientale. L’iter attivo dal 2014



La pubblicazione dell’atto arriva in seguito alla determina dirigenziale firmata giovedì 14 ottobre dal dirigente del servizio sostenibilità ambientale, valutazioni ed autorizzazoni ambientali Andrea Monsignori: nel documento – fatte tutte le verifiche del caso – viene espresso un «giudizio non favorevole di compatibilità ambientale del progetto». I Comuni di Terni e Narni si erano opposti nel 2019. La storia va avanti dal 7 ottobre 2014 quando Acea presentò istanza per avviare il procedimento di Via coordinato con l’iter per l’Aia in modifica dell’installazione esistente; nel dicembre 2018 il percorso era stato riavviato post esposizione del progetto da parte del gruppo romano, quindi i recenti passaggi ed il giro dei pareri degli enti coinvolti. Da ricordare che sul tema più volte si era espresso – in modo negativo ovviamente – il ‘Comitato No Inceneritori’ di Terni.

Possibile il ricorso al Tar. Le sedute del comitato



Per ora non si fa nulla dunque. Tuttavia c’è il pericolo’ di ricorso da parte di Acea: la determina dirigenziale è impugnabile al Tar Umbria entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica. In seguito alla seconda seduta di conferenza di Via erano arrivati i tre pareri negativi (Terni, Nrni, Usl Umbria 2), il parere favorevole con prescrizioni dell’Arpa e il sì del servizio energia, qualità dell’ambiente, rifiuti, attività estrattive e bonifica della Regione. Non acquisito quello della Provincia di Terni. Per quel che concerne il comitato di coordinamento sulla valutazione ambientale convocato nel 2021 si legge che «ha ritenuto non

rilevante, e quindi superata, la mancata espressione dei pareri della Provincia di Terni e dei servizi regionali», poi gli ulteriori approfondimenti e, a maggioranza dei presenti, il via libera al non superamento del dissenso degli enti. Il no della giunta regionale era invece arrivato lo scorso 29 settembre.