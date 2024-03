Terni, incidente alla Cascata: scontro fra due veicoli

Incidente stradale sabato mattina lungo la strada statale 209 Valnerina, nei pressi del parcheggio del belvedere inferiore della Cascata delle Marmore, a Terni. Due i veicoli coinvolti: un autocarro Iveco condotto da un uomo di 51 anni (B.F. le sue iniziali) ed un’autovettura Suzuki Ignis con al volante un 22enne (F.L.), entrambi di nazionalità italiana. In seguito all’impatto, quest’ultimo è stato trasportato in ospedale dal 118 ma le sue condizioni – fortunatamente – non preoccupano. Sul posto, per i rilievi e la gestione della viabilità, sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni.

