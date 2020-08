Terni, incidente in via Lungonera Savoia: una persona in ospedale

Incidente stradale nel primo pomeriggio di giovedì in via Lungonera Savoia, a Terni. Coinvolti due veicoli. Un uomo a bordo di un Fiat Doblò è stato soccorso dal 118 e condotto in ospedale per accertamenti: le sue condizioni non preoccupano. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Locale e i vigili del fuoco di Terni per le operazioni di messa in sicurezza. Viabilità congestionata a causa della chiusura temporanea della strada, dove insiste anche la pista ciclabile, con traffico deviato in viale Brenta per consentire il soccorso ed i rilievi.

