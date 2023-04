Terni: incidente in viale Prati. Coinvolto anche un bambino

Incidente stradale mercoledì mattina, poco dopo le ore 8, in viale Prati direzione centro di Terni. Due le autovetture coinvolte, entrambe condotte da donne che stavano portando a scuola i propri figli. Alla base del sinistro ci sarebbe un cambio di corsia di una Mini Cooper condotta da una 50enne, finita contro una Opel Zafira che, in seguito all’urto, è andata ad impattare contro un albero. In ospedale ci sono finiti la conducente di quest’ultimo veicolo, una donna di 47 anni recatasi autonomamente al pronto soccorso, e il figlio di 10 anni che è stato soccorso dagli operatori del 118. Nessuno, fortunatamente, ha riportato conseguenze serie. Illesi gli altri coinvolti. Sul posto per i rilievi e la gestione della viabilità si sono portati gli agenti della polizia Locale di Terni, unitamente a personale di Area Sicura per la pulizia della carreggiata.

LE FOTO