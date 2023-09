Terni, indennizzi largo Cairoli: Stefano Stellati rinuncia, incarico a Silvia Bonini

di S.F.

Non sarà il dottore commercialista Stefano Stellati a valutare la partita degli indennizzi da corrispondere agli operatori commerciali in largo Cairoli. Il Comune ha preso atto della rinuncia comunicata dall’ex numero uno di Terni Reti lunedì e ha ora affidato l’incarico alla seconda in graduatoria, la collega Silvia Bonini: avrà tempo fino al 15 ottobre per consegnare il resoconto.

Cosa è accaduto

Bene, perché è andata così? Si va per step. Il 28 agosto c’è l’affidamento dell’incarico, poi il 7 settembre a Stellati è stata comunicata la sospensione del procedimento per verificare possibili cause di incompatibilità per precedenti incarichi assunti con il Comune. Trascorrono quattro giorni e lunedì è lo stesso ex Au di Terni Reti a rinunciare all’affidamento del servizio di supporto per palazzo Spada. Dunque la dirigente Grazia Marcucci non ha fatto altro che optare per l’unica altra possibilità e dare il via libera alla seconda professionista in graduatoria.