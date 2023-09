Terni, il Comune punta ancora su Stellati: via libera a incarico per largo Cairoli

di S.F.

Stefano Stellati e il Comune di Terni, la liaison prosegue. Palazzo Spada va sul sicuro e per la delicata partita di largo Cairoli si affida al dottore commercialista 43enne, fino a giugno numero uno di Terni Reti. La cifra è di 6.500 euro.

LUGLIO 2023, LA REVOCA DELLE CONCESSIONI

IL COMUNE E L’AIUTO GIURIDICO PER LARGO CAIROLI

In ballo c’era un incarico – si è svolta una procedura pubblica – professionale per l’attività di supporto e assistenza di carattere amministrativo-giuridico e contabile «ai fini della valutazione di un eventuale indennizzo da corrispondere agli operatori del commercio su area pubblica». Tutto ciò per un massimo di 10 mila euro. La revoca delle concessioni (sei) attive fino al 2032 è stata deliberata in giunta lo scorso luglio e ora starà al 43enne indicare una cifra per l’indennizzo. Non è la prima volta che palazzo Spada si affida alle prestazioni di Stellati: già in avvio di 2022 l’allora dirigente Emanuela Barbon firmò il via libera per lo Studio Stellati nell’ambito del lavoro sulla concessione dello stadio Liberati. In questo caso a dare l’ok è la dirigente alle attività finanziarie e sviluppo economico Grazia Marcucci. Due i preventivi – l’altro era di poco superiore ai 6.600 euro – arrivati in Comune per il servizio.