Terni: inflazione senza freni: +7,8% a giugno. Mai così alta da 35 anni

‘Galoppa’ anche a Terni l’inflazione: secondo il dipartimento servizi statistici del Comune, nel mese di giugno 2022 ha raggiunto il +7,8%: mai così alta da oltre 35 anni, specifica l’ente.

Gli aumenti

Ancora in crescita i prezzi di alimentari, le bollette e i carburanti. Il rincaro per la bolletta elettrica sfiora il +120%, mentre per il gas l’aumento registrato è del 65%. Pesano sulle vacanze anche gli aumenti dei costi dei voli sia nazionali che europei (+139% rispetto a maggio 2021), dei bar, dei ristoranti e dei servizi di alloggio. Rispetto al 2021 il prodotto alimentare che ha subito il maggiore incremento di prezzo è il burro (+35%), seguito dalla pasta (+33%), dalle patate e dal riso (+25%). Rincari consistenti anche per carne, pesce frutta e verdura.