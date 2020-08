Terni, ex sede Inps: Invimit ci riprova

Invimit, la società del Mef che si occupa di investimenti immobiliari, non molla. E a poco meno di un anno dall’ultimo tentativo ci riprova: c’è il nuovo avviso per la vendita dell’ex sede Inps di via Camporeali, nel centro storico di Terni. Invariato il prezzo minimo di offerta per l’acquisizione, vale a dire 2 milioni 540 mila euro.

IL TENTATIVO A VUOTO NEI MESI CONCLUSIVI DEL 2019

Le caratteristiche

Il fabbricato è costituito da un interrato, quattro piani ed un attico: tutte le unità immobiliari hanno destinazione direzionale/attività commerciali e «si presentano – specifica Invimit – in un buono stato conservativo». La superficie complessiva lorda è di oltre 3 mila metri quadrati e l’anno di costruzione è il 1934, con tanto di vincolo Mibact. Aperture buste? Il periodo indicato è di ben sei anni, dal 1° ottobre 2020 al 15 ottobre 2026. Per info è possibile contattare l’800 190569.