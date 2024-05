Terni, 46° ‘Maratona delle acque’: trionfo di Rofena e Giannini – Le immagini

È partita alle 9.30 da corso Tacito l’edizione numero 46 della ‘Maratona delle acque’, uno degli eventi – competitiva e non – più longevi sul territorio comunale. L’organizzazione è dell’Amatori Podistica Terni. Gli iscritti ufficiali sono 555 (il dato è del portale Icron) e c’è stata la partecipazione degli sbandieratori di San Gemini prima della partenza. A trionfare nella 21 chilometri sono stati Andrea Rofena dell’Atletica Montefiascone in 1’23.05 e Patrizia Giannini dell’Athletic Amelia in 1’41.43. Sotto il link con le classifiche.

LE CLASSIFICHE ICRON