di S.F.

Poco meno di 1 milione di euro. La Corte dei Conti – sezione giurisdizionale regionale per l’Umbria, presidente Piero Carlo Floreani – ha condannato Treofan Italy srl in liquidazione, l’amministratore di fatto Manfred Kaufmann ed il responsabile del progetto di ricerca Luigi Antonio Martinese (in solido tra loro) ad un maxi risarcimento a favore dell’Unione Europea (erario sovranazionale), ministero dell’economia e delle finanze e Inps di Terni. Accolta così parzialmente la richiesta della procura regionale.

AGOSTO 2025: LA SENTENZA COMPLETA DELLA CORTE DEI CONTI. CONDANNA PER QUASI 1 MILIONE

Nella maxi sentenza – si va oltre le 80 pagine – viene riepiloga la nota vicenda che ha interessato di recente l’azienda produttrice di film di propilene per imballaggi ed etichette. La procura si era attivata per chiedere una condanna da 978.584 euro, «derivanti da contributi indebitamente percepiti a carico dei bilanci dell’Unione europea, dello Stato italiano e dell’Inps, negli anni dal 2012 al 2021». Nel dettaglio la partita ha riguardato la presunta frode comunitaria di finanziamenti concessi nell’ottobre del 2011 dal Mur ed il fondo di rotazione del Mef. In più l’ipotesi di frode a danno dell’Inps per la «richiesta illecita di trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria-CIGO per l’emergenza Covid-19».

NOVEMBRE 2020, L’ANNUNCIO DI CHIUSURA: «TERNI E L’UMBRIA PRESE IN GIRO»

Nello specifico – pubblichiamo la sentenza integrale nel link sopra – la Corte dei conti ha condannato la Treofan Italy srl al risarcimento da 722.348 euro a favore dell’Unione Europea, 240.782 per il Mef e 15.453 euro per l’Inps di Terni. «Su un piano più generale, è bene chiarire – specifica in un passaggio la Corte dei conti – che ognuno dei tre convenuti è chiamato a rispondere del danno erariale in via immediata e diretta, in virtù del rapporto di servizio che si è instaurato tra la Treofan Italy ed il Mur sin dalla concessione dell’agevolazione, che ha comportato l’inserimento della compagine societaria nel programma di ricerca industriale imposto dall’amministrazione al fine strategico di rafforzare il potenziale scientifico-tecnologico delle imprese stabilite nelle regioni della convergenza». Con riferimento a Puglia e Umbria per Battipaglia e Terni.

TREOFAN, SALE LA TENSIONE A BATTIPAGLIA

Tra i passaggi più curiosi c’è anche una ricostruzione riguardante il sito ternano: «La Procura ha richiamato una mail del Kaufmann del 30 novembre 2018 del seguente tenore: ‘inoltre, siamo tutti consapevoli che Mr. Jindal e JFI’ (società madre indiana del gruppo) ‘non richiedono soltanto una chiusura rapida de facto di Battipaglia, ma anche una chiusura de facto di Terni entro la metà del 2019 al più tardi, in funzione di svuotare la laccatrice e delocalizzare le produzioni di film bianchi, Iml e tabacco presso il sito di Neunkirchen’. Tuttavia, la Procura non si è avveduta del fatto che subito dopo Kaufmann ha inviato una mail di rettifica così formulata: ‘mi dispiace di aver creato un equivoco riguardo a Terni… una decisione formale sullo stabilimento di Terni non è stata ancora presa, fin qui…’». C’è anche altro.

LUGLIO 2020, L’ANNUNCIO DELLA VENDITA E LA RABBIA DEI LAVORATORI

Ad esempio – spiega la Corte dei conti – che sussistono le «condotte illecite contestate dall’organo requirente ai convenuti Treofan Italy e Manfred Kaufmann, imputate a titolo doloso in quanto la dissimulazione dei piani di chiusura del sito di Terni e la simulazione di uno stato di crisi per contrazione degli ordini durante la pandemia evidenziano la coscienza e volontà di violare i doveri di legalità e fedeltà connessi al rapporto di servizio instaurato tra la società e l’Inps, ai fini della corretta erogazione ed utilizzo dei fondi stanziati per la CIGO-Covid19».

2021, L’OK DEL MINISTERO ALLA ‘CASSA’

Infine il «sequestro conservativo dei beni della Treofan Italy srl. in liquidazione e del convenuto Luigi Antonio Martinese, convalidato con ordinanza n. 5 del 16 aprile 2024 di questa sezione giurisdizionale è convertito in pignoramento, nei limiti dell’importo della condanna». Firma anche l’estensore Giuseppe Vicanolo.