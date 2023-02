Terni, cani e benessere animale: convocata maxi commissione dalle 16 alle 19.30

Ce la faranno in maggioranza a mettersi d’accordo e far approvare la modifica del regolamento sulla tutela/difesa degli animali proposta da Fratelli d’Italia? La risposta può sembrare scontata, ma visti i recenti accadimenti e soprattutto il pregresso non lo è. Dopo la bagarre di lunedì, è stato convocato il secondo appuntamento per giovedì 2 marzo – nella stessa giornata sono previste le audizioni del sindaco Leonardo Latini e dell’assessore allo sviluppo economico Stefano Fatale sul Dup 2023/2025 – in II commissione consiliare. Con una particolarità, l’orario: la discussione è prevista dalle 16 alle 19.30 (magari si concluderà prima, ma si vedrà). Fuori dall’ordinario. Motivo? A palazzo Spada sono attesi il responsabile della sanità animale della Usl Umbria 2 Roberto Giannelli ed il dirigente del medesimo servizio Samuele Tognarini.

