Terni, ladri all’assalto della piscina di Campitello

Raid dei ladri, presumibilmente nella notte fra giovedì e venerdì, presso la piscina di Campitello, a Terni, gestita dalla società Azzurra Endas. Ad accorgersi dell’intrusione, venerdì mattina intorno alle ore 9, sono stati gli addetti dell’impianto quando sono andati ad aprire la struttura.

La triste scoperta

Lì si sono resi conto che due porte-finestre erano state forzate e danneggiate. All’interno, il solito triste caos che accompagna furti del genere: cassetti rovesciati e svuotati, danni in serie, distributori automatici presi di mira. Come spesso capita, i danni sono decisamente più consistenti del bottino che ammonterebbe a poche decine di euro. La denuncia sull’accaduto è stata già sporta presso i carabinieri. Circa un mese fa anche l’altra piscina gestita dall’Azzurra a Terni, quella di borgo Bovio ora chiusa per il Covid, è stata oggetto di atti vandalici mentre di recente anche la piscina di viale Trieste è stata colpita da un raid non molto diverso da quello di Campitello.