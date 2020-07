Campitello Calcio ancora colpito dai vandali: «Ora basta»

Ancora atti vandalici contro la sede del Campitello Calcio e il campo sportivo della società rossoblu. Non è la prima volta, anzi, e il sospetto che i fatti scoperti venerdì possano essere legati al ‘raid’ accaduto nella notte presso la piscina adiacente, è reale. «È la terza volta in pochi mesi – spiegano dalla società di Terni – che si verificano eventi del genere e stavolta i danni sono stati davvero ingenti. Non è stato portato via nulla di valore, né i soldi presenti nè tantomeno i computer, motivo per cui non si pensa a normali ladri di valori ma a puri atti di vandalismo contro la società sportiva. Sono state distrutte porte, scrivanie, mobili, finestre, distributori di bibite e frigoriferi. È stato più volte chiesto all’amministrazione comunale di installare telecamere per frenare questi eventi ma non c’è stata mai alcuna risposta. Cos’altro deve succedere per far sì che questa situazione venga portata all’attenzione di chi di dovere?».

