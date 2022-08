Terni, l’Antoniano in attesa di nuova vita: «Un peccato per tutti» C’è chi si è fatto avanti

di S.F.

Commedie in dialetto ternano, film e anche recite per bambini e ragazzi con tanto di palco. È ciò che per anni ha offerto l’ex cinema-teatro Antoniano di Terni, oramai in disuso da oltre un decennio e, al momento, senza prospettive di rilancio: nell’estate 2021 il ‘taglio’ dal piano periferie del Comune con ridistribuzione degli oltre 364 mila euro previsti per recupero e rifunzionalizzazione e da allora passi in avanti non ce ne sono stati. Anche se c’è chi, in questi mesi, si è mosso per le operazioni di manutenzione e pulizia.

AGOSTO 2021, PIANO PERIFERIE: SALTANO EX HAWAII E ANTONIANO

MAGGIO 2015, STOPPATO IL PROGETTO LOW COST

In attesa del rilancio. La messa in sicurezza



Un’operazione di rilancio, come facile intuire, costerebbe non poche decine di migliaia di euro. Chi ha ben presente la situazione è don Gianpaolo Fabaro, il parroco – 41enne originario di Bra, in provincia di Cuneo – di Sant’Antonio di Padova. Per ora l’aria non è delle migliori, seppur la speranza di riqualificare la strutturia sia ancora viva: «La proprietà – specifica in primis – è della Provincia serafiva dei frati minori, lo gestiamo noi francescani. Sì, c’era il piano periferie e per l’Antoniano è stato accantonato». Loro non sono rimasti con le mani ferme: «Innanzitutto abbiamo fatto un lavoro di pulizia ed è stato svuotato». Non è finita qui: «Messo in preventivo un intervento sulla facciata esterna lungo via Sant’Antonio per la messa in sicurezza».

C’è chi si è fatto avanti. Ma solo verbalmente



In realtà c’è chi ha manifestato interesse per rilanciarlo: «Un’associazione, ma è tutto in standby e di concreto al momento non c’è nulla. Anche perché – sottolinea don Gianpaolo – il riutilizzo comporta un’operazione non indifferente a livello di ristrutturazione». Ma cosa è rimasto ora? «Ora è vuoto, non c’è più nulla. Le sedie erano andate in malora. C’è stata la bonifica, ma nulla di strutturale». C’è una certezza: «Ci sono vari progetti, ma c’è bisogno comunque di intervenire per l’impiantistica. Non sono a norma e ad oggi non è utilizzabile». D’altronde si parla di centinaia di metri quadrati. Don Gianpaolo è speranzoso: «Questo è stato un punto di riferimento per la città, la gente ci è molto affezionata. È un peccato per tutti, non solo a livello religioso ma anche civile». L’ex cinema Elettra ha trovato una nuova dimensione per la ristorazione, per l’Antoniano c’è da attendere.

