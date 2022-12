L’archery training di via del Centenario torna ‘azzurro’

L’archery training center di via del Centenario torna a tingersi d’azzurro. Nei primi giorni del 2023 arriverà in città la nazionale italiana giovanile di tiro con l’arco compound: previsto uno stage da martedì 3 a sabato 7 gennaio con trenta persone – atleti e tecnici – impegnati nella struttura sportiva. «Siamo orgogliosi come società – le parole del presidente degli Arcieri Città di Terni e consigliere Federale Stefano Tombesi – di poter ospitare nuovamente un raduno della nazionale. Tra l’altro la specialità Compound entrerà ufficialmente negli sport olimpici a partire dai giochi de 2028. Per questo motivo anche la Federazione italiana ha iniziato a potenziare questo settore come del resto stanno facendo tutte le altre federazioni al fine di arrivare all’esordio alle Olimpiadi con una squadra il più competitiva possibile».

Condividi questo articolo su