Terni: l’Asd Don Bosco Bosico si distingue al ‘Trofeo Lodigiani’ di Roma

Il gruppo Pulcini I° anno (classe 2014) della Asd Don Bosco Bosico Calcio 1946 di Terni ha partecipato, tra il 25 e 28 aprile scorsi, presso gli impianti sportivi della Borghesiana a Roma, al prestigioso ‘Trofeo Lodigiani’, competizione che ha visto la partecipazione di 36 squadre tra cui diverse formazioni appartenenti a squadre professionistiche. I ragazzi guidati dai mister Marco Fratini e Andrea Girardi erano già stati bravissimi a vincere, nel mese di gennaio, il torneo di qualificazione superando la concorrenza di molte squadre agguerrite, provenienti da tutta l’Umbria, e sui campi romani hanno confermato l’ottimo livello raggiunto piazzandosi al 12° posto assoluto. Tra le squadre che hanno preceduto nella classifica i ragazzi oratoriani ci sono sei società professionistiche e altri team di grande blasone del panorama dilettantistico nazionale. «I ragazzi – commenta la società – si sono distinti per correttezza, impegno e sportività, e questa è per noi la cosa più importante. L’ottimo risultato conseguito testimonia comunque la bontà del lavoro svolta dallo staff tecnico e lascia presagire un futuro roseo per la compagine biancoazzurra».

