Terni, gli autovelox di via Lessini entrano in funzione

È bene ricordarlo per evitare spiacevoli sorprese a chi è abituato – accade spesso considerando l’importanza del tratto in questione – a percorrere via Walter Lessini, a Terni. Da giovedì 10 giugno entrerà in funzione il nuovo sistema di controllo sulla velocità lungo la Marattana in entrambe le carreggiate: semaforo verde per gli autovelox con limite fissato a 60 chilometri orari. L’esecutivo Latini aveva approvato il progetto nell’aprile 2020, poi l’installazione, le fake news sull’attivazione, il rinvio e la novità che scatterà nelle prossime ore.

