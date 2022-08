Autovelox Terni, anche Auri ‘pizzicata’ in via Walter Lessini

di S.F.

L’autovelox di via Walter Lessini a Terni, il gran quantitativo di multe in poco più di un anno e ‘distrazioni’ in termini di velocità. Il tema è stato ampiamente dibattuto – polemiche politiche più che altro – di recente e ora tra i ‘pizzicati’ dalla strumentazione c’è anche un dirigente dell’Auri, l’Autorità umbra per rifiuti e idrico.

La curiosità

L’Auri ha firmato un provvedimento d’urgenza – dal dirigente stesso coinvolto nella ‘disavventura’ – giovedì mattina proprio per questo motivo. Mercoledì all’Autorità è arrivato un verbale della polizia Locale di Terni perché lo scorso 28 giugno una Fiat 199 stava circolando a 70 chilometri orari all’altezza dell’autovelox. Il limite, come ben noto ai ternani, è di 60 km/h. Multa da 42,48 euro se pagata entro cinque giorni dalla notificazione. Dunque in fretta e furia è stata preparata la determina per l’impegno della somma al fine di evitare l’aggravio moratorio. Il dirigente restituirà la cifra ad Auri con successivo bonifico bancario. Con ogni probabilità la prossima volta che transiterà per via Lessini andrà più piano.