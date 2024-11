Terni: le gare di auto nel parcheggio The Space e quei 12 giovani finiti a processo

Con l’incidente accaduto ad inizio novembre – tre giovani rimasti feriti – e la decisione assunta giovedì nell’ambito del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto di Terni Antonietta Orlando, quella di chiudere in orario motturno il parcheggio sottostante il complesso commerciale del cinema ‘The Space’ di via Bramante, è tornata d’attualità la questione relativa alle gare in auto che vedono giovani sfidarsi come veri e proprio piloti nel parcheggio in questione. Non era noto, se non ai diretti interessati, invece, che in passato quelle stesse sfide – era l’aprile del 2022 – erano finite all’attenzione dei carabinieri e che, soprattutto, avevano visto indagati ben dodici giovani individuati dalla procura di Terni nel contesto delle indagini condotte dall’Arma. Chi con il ruolo di organizzatore-starter, chi di pilota o co-pilota. Nel corso del tempo il processo, che si celebra di fronte al tribunale di Terni in composizione monocratica (giudice Biancamaria Bertan), ha visto il patteggiamento di otto persone a cui era stato contestato il reato di organizzare gare sportive senza le previste autorizzazioni. I quattro imputati rimanenti, più defilati rispetto a chi è già uscito dal processo, si dichiarano tutti assolutamente estranei alle corse finite sotto la lente dei carabinieri. Non avendo mai preso parte direttamente né indirettamente. Se ne riparlerà nel corso delle prossime udienze.

