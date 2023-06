Terni: legge l’articolo e un giorno di ferie lo dedica a pulire strada di Crapiano con il padre

Ha ‘sacrificato’ un giorno di ferie per fare qualcosa di utile per la collettività contro il degrado. Andrea, 28enne ternano, martedì si è ‘armato’ di guantoni, forbici e tanta buona volontà e, insieme al padre, ha ripulito circa 100 metri di vegetazione incolta lungo strada di Crapiano, a poca distanza dal Tennis Club, al centro recentemente delle lamentele dei residenti riportate da UmbriaOn. «Noi non abitiamo in zona – racconta il giovane -, ma la strada la conosciamo bene perché in passato con la mia famiglia ci passavamo sempre, avendo un terreno nelle vicinanze. Così quando ho letto l’articolo, l’ho riconosciuta e mi sono chiesto perché non intervenire direttamente, come ha chiesto di fare il sindaco Stefano Bandecchi per mantenere più in generale il decoro cittadino. Non l’ho votato, ma è giusto che ognuno faccia quel che può». Oltre a rimuovere dalla strada la vegetazione infestante, Andrea e il papà hanno raccolto anche i tanti rifiuti lasciati sul posto dai passanti, tra bottiglie, pacchetti di sigarette e lattine, oltre alle cartucce dei cacciatori. «La cosa più bella – conclude Andrea – è stata vedere i residenti che sono venuti da noi per complimentarsi e ringraziarci».

