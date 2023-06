Terni, Romita-Crapiano «Vegetazione, strada e segnaletica. C’è completo degrado»

La Romita e strada di Capriano, ci risiamo. Negli ultimi anni le lamentele per le condizioni dell’area non sono mancate ed ora c’è chi fa notare come ci sia forte necessità di intervenire anche in questa zona periferica di Terni.

MAGGIO 2020, L’ALLARME

L’sos

Chi contatta umbriaOn per lanciare l’allarme è un residente della zona: «Il problema parte dal Tennis Club – sottolinea – fino ad arrivare a strada di Crapiano. In sostanza La Lomita è in completo degrado, la vegetazione invade la carreggiata rendendola notevolmente pericolosa vista l’alta densità di traffico della zona, spesso anche dovuta alla deviazione della Valnerina. C’è il manto stradale nell’ultimo tratto prima del bivio per San Liberatore completamente rovinato e soggetto a frane; la segnaletica completamente nascosta dalla vegetazione. La ‘corta’ a senso unico molto pericolosa: spesso macchine e ciclisti scendono contromano, inoltre sempre nella stessa è stato fissato un percorso per chi cammina a piedi. Molto pericoloso in quanto chi sale trova persone in mezzo alla strada». C’è anche altro: «In strada di Crapiano la vegetazione chiude completamente la carreggiata: il problema fu evidenziato più volte alla precedente giunta senza nessuna risposta, ora si confida in una risposta da questa in essere tenendo conto che si tratta di sicurezza». Ci sono anche le strisce pedonali scolorite.