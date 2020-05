Terni, l’operazione antidroga scatta all’alba: 17 arresti

Gli arresti sono scattati all’alba di giovedì. In campo la sezione antidroga della squadra Mobile della questura di Terni che, coordinata dalla procura ed in particolare dal pm Camilla Coraggio, con il supporto di varie unità cinofile, ha messo in campo una vasta operazione tutt’ora in corso. Al centro dell’inchiesta i reati di estorsione, traffico e spaccio di stupefacenti. Diciassette gli arresti eseguiti, non solo a Terni. In manette ci sono finiti cittadini di nazionalità italiama, marocchina e tunisina. Parte delle operazioni ha interessato anche l’area nord di Terni, fra borgo Rivo – dove è stato arrestato il presunto leader dell’organizzazione – e Gabelletta. I dettagli di ‘White Bridge’ – questo il nome dell’operazione, condotta in collaborazione con le questure di Livorno e di Lodi, il reparto prevenzione crimine Umbria-Marche, l’unità cinofila di Nettuno e la polizia di Frontiera di Fiumicino – saranno comunicati alle 11 in una conferenza stampa da remoto alla quale parteciperanno anche il procuratore Alberto Liguori e il pm Coraggio.

Articolo in aggiornamento

Buongiorno,