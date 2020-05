Terni, l’operazione antidroga scatta all’alba: arresti

Gli arresti sono scattati all’alba di giovedì. In campo la sezione antidroga della squadra Mobile della questura di Terni che, coordinata dalla procura ed in particolare dal pm Camilla Coraggio, con il supporto di varie unità cinofile, ha messo in campo una vasta operazione tutt’ora in corso. Al centro dell’inchiesta i reati di estorsione, traffico e spaccio di stupefacenti. Tredici gli arresti – per un totale di sedici misure cautelari personali – eseguiti non solo a Terni. In manette ci sono finiti cittadini di nazionalità italiana, marocchina e tunisina. Parte delle operazioni ha interessato anche l’area nord di Terni, fra borgo Rivo – dove è stato arrestato il presunto leader dell’organizzazione – e Gabelletta. I dettagli di ‘White Bridge’ – questo il nome dell’operazione, condotta in collaborazione con le questure di Livorno e di Lodi, il reparto prevenzione crimine Umbria-Marche, l’unità cinofila di Nettuno e la polizia di Frontiera di Fiumicino – saranno comunicati alle ore 11 in una conferenza stampa da remoto alla quale parteciperanno anche il procuratore Alberto Liguori e il pm Coraggio.

L’OPERAZIONE WHITE BRIDGE

Così il procuratore capo di Terni, Alberto Liguori: «Siamo soddisfatti di questa importante operazione. Il gip di Terni ha accolto la nostra richiesta di sedici misure cautelari: dieci in carcere, tre ai domiciliari, due divieti di dimora e un obbligo di residenza in altra località. In passato ci siamo concentrati su spazi come ‘La Passeggiata, portando alla luce le piazze di spaccio e i loro protagonisti. Con il tempo le location si sono modificate e c’è stato anche uno spostamento, come nell’indagine in questione, a borgo Rivo. L’età degli arrestati va dai 19 ai 49 anni. Abbiamo riscontrato oltre ento acquisti stupefacenti, settanta episodi di spaccio e circa dieci fra estorsioni, lesioni ed aggressioni. Elementi che fanno emergere anche un profilo di carattere mafioso nel rapporto con il tossicodipendente: non solo l’aspetto economico, ma anche violenze, minacce e lesioni. Ci sono soggetti che fanno anche la cosiddetta ‘confisca sociale’ dei beni del debitore, dall’intestazione di autovetture fino, in un episodio, alla cessione del proprio televisore. Beni essenziali di cui persone dipendenti dalle droghe, già provate quindi, si sono in vari casi private. Il capo di tale gruppo criminale è tale Rozzanelli, residente a borgo Rivo: questo signore vive insieme alla madre chiamata anche a custodire lo stupefacente insieme al suo compagno, delegate anche ad accompagnare i pusher nelle varie zone di spaccio. Ritengo contronatura il ruolo femminile emeso – tre le donne arrestate nell’operazione – con persone che usavano esse stesse violenza contro alcune delle vittime. Questo è lo zoccolo duro dell’organizzazione seguito poi da uno scisma, con tale Tony Legato che ha creato un suo mercato autonomo sempre a borgo Rivo. Circa il Rozzanelli, oltre ad un casellario penale amplissimo, abbiamo primi episodi criminali nel 2008 e negli anni passati è stato graziato da ‘pene sospese’ decise dal tribunale, fino a quando il cumulo non è diventato tale da comportare l’arresto, in carcere, nel 2013. Ma nonostante ciò, il Rozzanelli in carcere c’è stato pochissimo visto che il magistrato di sorveglianza, nel 2015, lo aveva assegnato alla detenzione domiciliare. Nell’agosto 2019 ha finito la detenzione domiciliare e in quello stesso mese ha ricominciato a spacciare: la fiducia data a questo signore è stata ripagata così, in un contesto familiare completamente dedito ai reati. Anche in periodo Covid ha preso una denuncia per spaccio. Questo per dire che la fiducia concessa a tali criminali nella maggior parte dei casi non viene ben riposta ed anche altri esempi lo dicono».

L’ARRIVO IN QUESTURA DEGLI ARRESTATI