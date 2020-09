Terni: pulizia e nuova linfa per i murales della De Amicis

Una mattinata da dedicare alla lotta al degrado con pulizia e restituzione del decoro nell’area tra via Mascio, lo spazio dietro la pressa in piazza Dante e via Marco Claudio, di fronte all’ingresso della ‘De Amicis’. Tanti i cittadini che sabato hanno raccolto l’invito dell’associazione ‘Bruna Vecchietti’: completati i murales sulla recinsione della scuola grazie all’intervento di Simona Angeletti. Protagonisti anche i volontari civici di Mi Rifiuto.

L’EVENTO ORGANIZZATO DALL’ASSOCIAZIONE ‘BRUNA VECCHIETTI’

Nuova ‘vita’

Tolte le erbacce a pochi passi dall’ingresso della scuola, le bottiglie sulle aiuole dietro la pressa e varie cartacce gettate a terra. I nove volontari di Mi Rifiuto si sono attivati per dare il loro contributo: l’obiettivo dell’iniziativa – sottolineano – era di ribadire «il concetto di appartenenza alla città e al territorio. La città è la nostra, ne siamo custodi ed abbiamo il dovere di tenerne pulito ogni angolo! Non ci sono alibi o tasse da pagare che tengano! Non accettiamo il degrado ma allo stesso tempo non accettiamo l’indifferenza con cui ancora troppi cittadini si relazionano con questo problema. I nostri figli hanno diritto di giocare in parchi puliti e ognuno di noi ha il diritto di girare per le strade senza dovere fare la gimkana tra rifiuti di ogni genere». In azione anche ‘I Pagliacci’. Domenica mattina previsto un intervento in via Marzabotto.