Intervento del 118 e della polizia Locale di Terni (Nucleo radiomobile), nella prima serata di domenica 28 giugno, in via Carrara. Il motivo: un uomo si è accasciato sulla panca della fermata del bus, perdendo i sensi. Gli operatori sanitari dell’ambulanza lo hanno soccorso e quindi trasportato in ospedale. L’uomo, di mezza età e noto come tossicodipendente, è stato colpito da un malore – si pensa una crisi di astinenza – da cui si è poi gradualmente ripreso.

