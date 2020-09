Malore e infortunio: Sasu soccorre due turisti alla cascata

Ancora interventi nel parco della cascata delle Marmore per gli uomini del Soccorso alpino e speleologico Umbria. Si sono attivati dopo una doppia richiesta di aiuto: la prima – chiamata giunta alle 15 – per una 42enne lombarda colta da malore, la seconda mezz’ora più tardi per un 42enne romagnolo infortunatosi alla spalla. Sul posto si sono portati due squadre del Sasu con tecnici ed operatori per la messa in sicurezza e il trasporto all’autoambulanza del 118.

La raccomandazione

Il Sasu raccomanda «di pianificare ed affrontare le escursioni ma anche le semplici passeggiate, con equipaggiamento adatto ai luoghi e di non sottovalutare mai l’ambiente dove ci si reca, anche quello appartenente più facile».