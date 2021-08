Terni, malore post metadone: soccorso a Cardeto

Un uomo è stato soccorso dagli operatori del 118, nel primo pomeriggio di mercoledì a Terni, in via Cesare Battisti – quartiere Cardeto – dopo aver accusato un malore che, per modalità, ha fatto temere l’assunzione di stupefacenti. Tanto che sul posto si sono portati anche i carabinieri del Nor per gli accertamenti del caso. In seguito alle verifiche è emerso che l’uomo si era sentito male dopo aver assunto metadone e che, all’arrivo dei sanitari, stava già meglio. Nessun’altra determinazione è stata necessaria da parte di forze dell’ordine e 118.

