Terni, maltratta per anni la convivente: allontanato da casa

Misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima, con applicazione del braccialetto elettronico: sono i provvedimenti fatti scattare dal gip di Terni, su richiesta della procura, nei confronti di un 62enne del posto, accusato di maltrattamenti nei confronti della propria convivente.

I fatti

La misura – spiega una nota dei carabinieri – è scaturita dall’attività investigativa condotta dai militari della stazione dell’Arma di Terni dopo che la donna, alcuni giorni fa, aveva deciso di sporgere denuncia-querela nei confronti del suo convivente, raccontando come, da tre anni a questa parte, fosse oggetto di comportamenti vessatori, offensivi, minacciosi ed anche violenti da parte dell’uomo, prevalentemente avvenuti nell’abitazione familiare, che, in più circostanze, l’avevano spinta a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Gli esiti dell’attività delegata dalla procura, nell’ambito del cosiddetto ‘codice rosso’, hanno consentito al gip di adottare la misura, con applicazione del braccialetto elettronico, per garantire il rispetto delle restrizioni imposte dal provvedimento cautelare.