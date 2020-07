Terni, ‘Mastro birraio’: minorenni come manovali della droga

Due degli arrestati in auto con altrettanti minorenni, irregolari in Italia, nei pressi di via San Nicandro a Terni. In attesa dello spacciatore/acquirente che usava rifornirsi dai vertici del gruppo scardinato dai carabinieri del nucleo investigativo di Terni attraverso l’indagine ‘Mastro birraio’, seguita da nove arresti e capace di docunentare oltre 250 scambi droga/soldi con acquirenti in molti casi giovanissimi: tutti alla ricerca di cocaina, hashish, eroina.

NOVE ARRESTI A TERNI: NOMI E LUOGHI DI UNO SPACCIO SENZA SOSTA

Un mercato ben organizzato

I fatti in questione, contenuti nell’ordinanza che ha spedito sei persone in carcere e tre ai domiciliari, sono datati 25 novembre 2019: i protagonisti ignoravano di essere ascoltati e visti dai carabinieri. Lo scopriranno qualche mese dopo. I quattro, fra cui i due minori, si portano con l’auto sotto l’abitazione dell’acquirente/spacciatore con cui il presunto capo del gruppo – il 33enne tunisino Mounir Aouled Said – si era accordato per la cessione di droga destinata ad essere smerciata al dettaglio in città.

Minori come ‘guide’ verso la droga

«Negro, dove sei? Dai scendi che sto qua», gli dice Mounir al telefono. «Arrivo arrivo». L’acquirente è uno straniero che «lavora alla discoteca, è un bravo ragazzo, lavora e paga sempre preciso», spiega Mounir agli altri che erano in auto con lui, dopo la breve telefonata. A quel punto, dopo un rapido incontro con l’acquirente, il gruppo decide che lo scambio droga/soldi può avvenire ma nella zona di Santa Maria Maddalena, dove si trova l’abitazione di uno dei punti di riferimento del gruppo criminale e dove la droga è custodita. I due minori, a quel punto, si dividono: funzionali all’organizzazione, uno resta con i due ‘capi’ e l’altro va in auto con lo straniero per indicargli la strada da seguire.

Funzionali all’organizzazione

Raggiunto il luogo effettivo dello scambio, Mounir chiama il ‘socio’ che era in casa: «Mi serve la cioccolata, mi serve la cioccolata». Chiaro riferimento all’hashish custodito e a cui il ‘negro’ era interessato. E chi va a preparare e quindi prendere la droga custodita nel garage dell’abitazione? Proprio i due minori, uno dei quali fatica per un attimo a comprendere cosa intendesse dire il ‘capo’ in codice quando parlava di ‘carne da tagliare’ – era l’hashish in realtà -, tanto che Mounir se ne lamenta pure.

Il ‘fumo’, quello buono da vendere più caro

Finito il ‘lavoro’, avviene la consegna dello stupefacente all’acquirente: «Tò negro, vedi com’è il fumo? Non te ne volevo dare tanto perché costa. Tu prima lavori e dopo paghi». Segno che il pagamento della droga sarebbe avvenuto solo dopo che lo straniero avrebbe venduto tutte le dosi confezionabili: ovvero una cessione in ‘conto vendita’. Ma c’è di più. Perchè Mounir, convinto che la qualità della droga ceduta sia più alta della media, gli raccomanda di abbassare la quantità nelle singole dosi e di vendere l’hashish non a 10 euro al grammo, come al solito, ma a 10 euro per circa 0,7 grammi. Proprio perché migliore: «0,7 però clienti puliti, non tossici di merda. Questo qua lo lasci per la gente buona». Poche settimane più tardi, a gennaio, lo stesso straniero verrà fermato dai carabinieri e trovato con oltre 100 grammi di droga e 640 euro in contanti. Il cerchio sul gruppo si stava già stringendo, fino agli arresti scattati nella notte fra lunedì e martedì.

Gli interrogatori di garanzia

Tornando all’attualità, nella giornata di giovedì in tribunale si sono tenuti gli interrogatori di garanzia, di fronte al gip Simona Tordelli e alla presenza del pm Matthias Viggiano, per otto dei nove arrestati. Tutti si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, ad eccezione di uno di loro, 35enne italiano che si trova in carcere. Fra i legali difensori figurano gli avvocati Francesco Mattiangeli, Donatella Panzarola, Federica Bigi, Daniela Cecchetti, Francesco Olivieri, Doriana Succhiarelli, Massimo Proietti e Daniele Ciuffoletti.