Terni, materasso prende fuoco nella notte: uomo ustionato

La segnalazione era relativa ad un incendio di sterpaglie nella zona di largo Augusto Mezzetti, intorno alle ore 4 di giovedì mattina, nel quartiere di San Giovanni a Terni. E in effetti quando i vigili del fuoco del comando provinciale si sono portati sul posto, l’incendio – subito domato – c’era. Lì è stato però possibile capire cosa lo avesse scatenato. In pratica un uomo che vive in un’abitazione di una palazzina che si affaccia su largo Mezzetti, stava dormendo e – per cause in corso di accertamento – il suo materasso ha via via preso fuoco. Quando si è accorto di ciò che stava accadendo, lo ha subito gettato dalla finestra, causando l’incendio. Lui ha riportato invece ustioni lievi alla schiena. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori del 118 per le cure del caso.

