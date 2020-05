Terni, rinegoziazione 335 mutui CdP: sale ‘vita’ indebitamento

di S.F.

Una maxi rinegoziazione di 335 mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti per un debito complessivo di 62,9 milioni – l’87,6% del totale con CdP – e conseguente allungamento della durata di ‘vita’ residua media dell’indebitamento con passaggio da 19,5 a 22,6 anni. Questo in estrema sintesi il risultato dell’operazione che il Comune di Terni perfezionerà a stretto giro: di mezzo c’è anche la sospensione della quota capitale dei mutui Mef. L’atto fa seguito a quello similare effettuato con l’Istituto per il credito sportivo. Chiaro che questo sia ben più corposo.

LA RINEGOZIAZIONE CON L’ICS PER CIRCA 220 MILA EURO

Tutto legato al covid-19

Il Comune ha scelto di escludere – il numero di mutui è più alto – quelli che non prevedono una riduzione del tasso di interesse e l’operazione ha come altra conseguenza la riduzione della rata complessiva fino al 2036, con incremento negli anni successivi. Il passaggio è legato all’emergenza epidemiologica in corso e, in particolar modo, al Decreto rilancio: consente agli enti locali una semplificazione per la rinegoziazione dei mutui già in ammortamento con CdP, compresi quelli che si trovano in esercizio provvisorio.

LA RELAZIONE TECNICA DELLA FINANCE ACTIVE

Il 2020

L’amministrazione prima di deliberare si è poggiata sulla relazione della Finance active srl per quel che concerne il rispetto del requisito sulla riduzione del valore finanziario delle passività totali rinegoziate a carico del Comune. La proposta – si legge – «prevede la corresponsione al 31 luglio 2020 della sola quota interessi maturata nel primo semestre 2020, calcolata sulla base del tasso di interesse applicabile ai prestiti originari; la corresponsione al 31 dicembre 2020 di una rata semestrale comprensiva della quota capitale, pari allo 0,25% del debito residuo al 1° gennaio 2020 e della quota interessi, calcolata al tasso di interesse fisso post rinegoziazione. Al 1° gennaio la quota capitale in scadenza nel 2020 è di 771.326 euro: sarà pagata all’anno successivo rispetto alla scadenza del piano di ammortamento.

I 335 MUTUI RINEGOZIATI: L’ELENCO

Il risparmio e l’utilizzo

Tutto il risparmio della sospensione dei mutui Mef dovrà essere destinato a finanziamenti per fronteggiare l’emergenza covid-19: per CdP l’importo 2020 è di 1.932.000 euro (poco più di mezzo milione invece per 2021 e 2022), ma complessivamente la cifra sale a circa 2,6 milioni considerando lo stesso meccanismo portato avanti per l’Istituto per il credito sportivo e altre banche. Discorso diverso per le nuove ‘economie’ a disposizione in seguito alla rinegoziazione: potranno essere impiegiati a copertura di maggiori spese o minori entrate. L’indebitamento residuo del Comune con Cassa depositi e prestiti (il dato è indicato nella relazione tecnica) è superiore ai 71 milioni al 15 maggio con tasso del 4,14%: nuova scadenza fissata al 31 dicembre 2043.