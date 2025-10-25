di S.F.

‘Nuova’ struttura in largo Manni a firma della società di scopo ‘Mercato coperto Campagna Amica Terni scarl’, c’è subito una modifica del piano economico-finanziario con contestuale variazione contrattuale. A firmare è il dirigente – nonché direttore dei lavori – Federico Nannurelli e la novità arriva a causa dei cinque esercenti storici.

AGOSTO 2025, MAXI SUBAPPALTI ROMANI DA OLTRE 400 MILA EURO

Breve passo indietro. L’aggiudicazione per la gestione novennale – 20 box coinvolti – è dello scorso 19 marzo, mentre l’8 luglio è stata disposta la consegna anticipata dell’appalto. A settembre si è svolta una riunione tra l’impresa esecutrice (la Merlo di Roma), la società di scopo ed i dirigenti comunali interessati (di mezzo anche Claudio Filena per sviluppo economico e commercio) per un motivo: «L’esigenza di adeguare la configurazione dei cinque box destinati agli esercenti storici rispetto a quanto previsto dal contratto e dal progetto esecutivo».

LUGLIO 2025, L’AVVIO DELLA RIQUALIFICAZIONE. CON RILOCALIZZAZIONE DEGLI OPERATORI

Richiesta di elaborazione progettuale diversa rispetto alla precedente. Riguarda la partizione in cartongesso, l’adeguamento degli impianti elettrici, la fornitura e la posa di serramenti ed i nuovi corpi illuminanti. L’aumento del costo è quantificato in 28.796 euro che, in tutto, fa incrementare la spesa complessiva dei lavori a 682 mila euro. L’obiettivo resta lo stesso: «La società di progetto ha evidenziato che la concessione ha come finalità prioritaria la promozione di uno stile di vita sano e sostenibile, attraverso la combinazione di acquisto sicuro e

tracciato di prodotti agricoli locali, attività culturali e laboratori aperti a un’ampia platea». C’è il dettaglio numerico.

LA RIAPPROVAZIONE DEL CONTRATTO

La società – viene specificato – nel sostenere «il costo della concessione dei box (72euro /mq), potrà beneficiare in via compensativa di uno sconto sul canone di locazione concesso dal Comune di Terni. L’importo

identificato per la regolazione contabile ammonta a 490.516 euro, corrispondente al valore economico delle migliorie durevoli, ossia apportanti un beneficio permanente e un accrescimento dell’utilità e del pregio dell’immobile, di cui trarrà beneficio diretto l’ente proprietario». Il termine per la consegna delle aree – concessa una proroga per le ulteriori lavorazioni – è di 41 giorni rispetto alla data originaria di ultimazione fissata al 31 ottobre 2025.