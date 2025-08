di S.F.

Prosegue l’opera di riqualificazione del mercato coperto di largo Manni a cura della Merlo Spa. Su questo fronte si registra una doppia novità per il prosieguo dell’attività: il dirigente al governo del territorio, Federico Nannurelli, ha firmato il via libera per l’autorizzazione a due subappalti.

LUGLIO 2025, L’AVVIO DELLA RIQUALIFICAZIONE. CON RILOCALIZZAZIONE DEGLI OPERATORI

Si tratta dei lavori per l’impianto meccanico, elettrico ed idrico-sanitario. Nel primo caso entra in azione la Corciulo Impianti srl per un importo da 135 mila euro, per il resto – di mezzo anche alcune opere edili – c’è la Appalto Roma srl per un valore complessivo da 285 mila euro. Una volta ultimata la ristrutturazione, la gestione sarà in mano alla società di scopo ‘Mercato coperto campagna amica’, aggiudicataria della concessione.