Terni: «Mi fanno male le ginocchia ma non mi importa. E voto». A 103 anni Azelia va al seggio

«Anche se mi fanno male le ginocchia, devo dare il mio contributo per eleggere il sindaco della città». Parola di Azelia Magi che domenica, poco prima dell’ora di prenzo, si è presentata al seggio della scuola di Valenza per esercitare il suo diritto alle elezioni amministrative di Terni. Un piccolo dettaglio: Azelia ha quasi 103 anni – li compirà a luglio – e ovviamente la sua presenza alle urna è stata salutata con grande affetto e simpatia da tutti gli addetti presenti al seggio. E anche per Terni, Azelia è un esempio. Di attaccamento ai diritti, ad una conquista che si dà spesso per scontata ma che è costata battaglie, sacrifici e pure vite umane. «Lei è sempre stata attenta agli impegni civili» dice un familiare. Non abbiamo dubbi.

