Pala DiVittorio Terni off-limits al mattino fino al 21 settembre

di S.F.

La mancanza di professionalità interne per la custodia, guardiania, sorveglianza e gestione dell’impianto sportivo. Risultato: il pala DiVittorio – ancora in corso i lavori di miglioramento legati al bando Sport e periferie 2016 – è off-limits dalle 8 alle 14 dal lunedì al sabato (non festivo). La situazione va avanti dal 22 aprile e il sindaco di Terni ha firmato una specifica ordinanza – la seconda – a tutela della sicurezza pubblica.

Il problema e la chiusura mattutina

L’amministrazione gestisce direttamente la struttura ma, in estrema sintesi, non ha personale – al momento – per controllarlo nella fascia mattutina. La conseguenza è la chiusura al pubblico e alle associazioni sportive – al netto dei lavori in corso, di recente c’è stata una variante con aumento di spesa e durata – con un provvedimento urgente «al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano la incolumità pubblica e la pubblica sicurezza».

Quando è aperto

Nel pomeriggio ed in orario serale la storia caambia: l’apertura c’è dalle 14 alle 23 dal lunedì al sabato, tutto il giorno (dalle 8) nei giorni festivi e la domenica. Controlli in mano alla direzione economia, lavoro e promozione del territorio, nonché agli agenti della polizia Locale e alle altre forze di polizia. Il provvedimento resterà in vigore – salvo passi indietro – fino al 21 settembre. Per quel che concerne la ridefinizione e le opere di miglioria il termine originario per la conclusione era di 90 giorni con affidamento datato 11 ottobre 2020.