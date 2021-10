Terni, nuovi spazi per il golf: nasce campo pratica a Valleantica

Verrà inaugurato domenica 17 ottobre alle ore 16.30 un nuovo campo pratica di golf a Terni: è stato realizzato in strada di Valleantica, nel territorio comunale di San Gemini. L’impanto, che gode di uno splendido panorama sulla valle, mette a disposizione dei giocatori un driver range lungo circa 280 metri con 10 postazioni di cui 4 coperte, pitchingreen, bunker, e puttingreen. Inoltre è in completamento una buca di 120 metri. Una partenza che ha già un obiettivo preciso: realizzare quanto prima un campo convenzionale di 9 buche.

L’impegno

Al centro del progetto c’è l’associazione sportiva dilettantistica GolfTerni aggregata alla Fig e mata nel 1994 come primo ente promotore dello sport del golf nella provincia di Terni. Dal 2001 la gestione è curata della professoressa Mariasilva Sodano che, in seguito ad un progetto di formazione docenti, ha avviato la promozione del golf all’interno delle scuole del comune di Terni grazie anche al sostegno della Federazione italiana golf.

Volontà di crescere

L’impianto del campo pratica, inizialmente situato in strada di Maratta Alta, si è trasferito recentemente in strada di Valleantica 270. «Il desiderio di crescita e di sviluppo dell’impianto sportivo – spiegano da GolfTerni – è sempre stato il fondamento del direttivo e dei soci che hanno sostenuto l’associazione sportiva, promuovendo questo sport attraverso varie iniziative ed eventi». La sensibilità anche nei confronti della solidarietà ha portato ad organizzare manifestazioni a scopo benefico, ad esempio in favore della CRI e dell’Associazione fibrosi cistica. «Il progetto di sviluppare un percorso convenzionale – concludono dalla GolfTerni – è nella volontà di tutti noi, direttivo e soci». Da settembre 2020 il consiglio direttivo è composto da Mariasilva Sodano (presidente), Manuel Soldani (vice presidente), Barbara Tonin, Francesco Shu e Leonida Monachino (consiglieri).