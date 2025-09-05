Funzionerà questa volta? Lo si vedrà a stretto giro. Fatto sta che al mangimificio 4Fish di via Mercurio, a Terni, è entrato in azione il nuovo impianto per l’abbattimento delle emissioni odorigene. Un problema che, negli ultimi anni, ha fatto protestare un bel po’ di cittadini.

La scorsa settimana è stato attivato il nuovo impianto ad acqua, come annunciato dall’assessore allo sviluppo economico Sergio Cardinali: «Speriamo si sia risolto il problema, dobbiamo solamente attendere e verificare». Ultime regolazioni e poi il check. «Un ringraziamento all’imprenditore Nicola Rossi per la collaborazione», il messaggio dell’esponente dell’esecutivo Bandecchi.

In sostanza si tratta – come racconta il Messaggero con un articolo a firma Monica Di Lecce – dove l’aria viene nebulizzata. Un filtraggio per catturare le sostanze organiche legate alla produzione di mangimi. Il risultato, in teoria, è che l’aria che esce dalla torre è in questo modo priva del malodore. Del tema se ne è parlato spesso anche di recente tra appuntamenti in commissione comunale, nuove lamentele della popolazione e tentativi di risoluzione.