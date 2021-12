Terni, sottopasso via Aroldi: la spesa sfiora i 2 milioni di euro, ok a primi progetti

di S.F.

Due lotti funzionali per procedere. Il primo per le opere di urbanizzazione primarie per risolvere il problema interferenze, il secondo – la parte rilevante – per la realizzazione per l’infrastruttura ciclopedonale per il collegamento con l’area del nuovo palasport e lo stadio Liberati: riguarda lo sviluppo del sottopasso di via Aroldi, a Terni, con l’approvazione dei rispettivi progetti di fattibilità tecnica-economica avvenuta nelle ultime ore. Come noto l’opera rientra nell’ambito della creazione dei nodi interscambio modale ed il totale previsto per i lavori sfiora i 2 milioni di euro.

Le opere di urbanizzazione da 600 mila euro

Tutto nasce dal lavoro dell’Rtp – l’aggiudicazione è del dicembre 2020 – guidato da area progetto Associati con il coinvolgimento dell’ingegnere Marco Balducci e del geologo Massimiliano Mazzocca: poco più di 40 mila euro per il servizio di progettazione preliminare, definitivo ed esecutivo dell’intervento. Si è partito subito da un problema non di poco conto, vale a dire la presenza di criticità per quel che concerne i sottoservizi e la necessità di spostare la linea fognaria, del gas, elettrica e dell’acquedotto. Quindi? Il responsabile del procedimento, Federico Nannurelli, ha deciso di procedere in due stralci. Con avvio dalle nuove opere di urbanizzazione primaria dopo le indagini tecniche effettuate lo scorso settembre ed una specifica conferenza di servizi con tutti gli enti/società coinvolte. In tal senso lo scorso 24 novembre l’Rtp ha inviato il progetto preliminare e quello definitivo per il primo lotto funzionale: l’impegno è da 600 mila euro e sarà finanziato con la contrazione di un mutuo Cassa depositi e prestiti. Ma cosa sarà fatto in questa fase? Nuova fognatura per le acque bianche, tracciato della linea di adduzione del gas metano e della linea elettrica e acquedotto. Tutto da fare prima del sottopasso per rimuovere le interferenze.

Il sottopasso

Una volta terminato il primo lotto funzionale si passa al lavoro di maggior rilievo, il sottopasso. Per ora in questo caso c’è stata solo l’approvazione in linea tecnica del progetto di fattibilità (utile all’inserimento nel prossimo piano delle opere pubbliche 2022-2025) per un valore di 1 milione 286 mila euro, per un totale complessivo dell’operazione che va a sfiorare in questo modo i 2 milioni di euro. Facile immaginare che le tempistiche saranno tutt’altro che brevi per la realizzazione dell’infrastruttura.