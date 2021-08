Terni-Orte ed esodo estivo, rassicurazioni Anas sui cantieri

Esodo estivo, traffico veicolare e problemi per la circolazione stradale nel Ternano. Se ne è parlato giovedì mattina in una specifica riunione – in call conference – del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocata dal prefetto Emilio Dario Sensi: mirino in particolar modo sui problemi per i numerosi cantieri stradali attivi lungo il raccodo per Orte e la E45.

Il raccordo Terni-Orte e la E45

Hanno partecipato al confronto i vertici delle forze dell’ordine, gli enti proprietari delle strade, Anas, Autostrade per l’Italia, la Provincia, i rappresentanti dei comandi di polizia Locale più popolosi della provincia, i vigili del fuoco e il 118. Anas ha assicurato per il 13 agosto il completamento dei lavori su due dei quattro cantieri attivi lungo il Rato e la temporanea chiusura di un terzo, in corrispondenza dello svincolo per Terni Ovest. «Relativamente alla chiusura dello svincolo per Narni Scalo al km 14+800 della SS 675, invece, la riapertura dello stesso sarà subordinata all’esito di talune verifiche sulle barriere di sicurezza laterali», viene specificato. Per quel che concerne la E45 è previsto uno smobilizzo parziale dal 13 agosto mentre in direzione Terni resterà lo stop in corrispondenza dell’uscita per Acquasparta.

I controlli

Nessun problema per il tratto autostradale umbro e la Sp79 nel tratto Marmore-Piediluco, quest’ultimo in procinto di essere rimosso. «Le forze dell’ordine, la polizia Stradale e i comandi delle polizie Locali interessati hanno assicurato, dal canto loro, un’intensificazione – l’avviso – dei dispositivi di controllo, secondo le indicazioni fornite dal capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, garantendo un efficace coordinamento e una tempestiva azione per eventuali attività di soccorso stradale e di assistenza alle persone, fronte sul quale anche i vigili del fuoco e il 118 hanno mostrato, come di consueto, piena partecipazione».