Riapertura viadotto Montoro: «Si torna alla normalità»

«Venerdì mattina alle 10 riportiamo la normalità in questo territorio. I sindaci erano disperati». Così il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Giancarlo Cancelleri commenta la riapertura del viadotto Montoro prevista tra poco meno di 24 ore: è da qui che è partito il suo nuovo ‘tour’ umbro per verificare lo stato dell’arte di alcuni cantieri e parlare con le istituzioni del territorio. Per ora il semaforo verde, come già noto, ci sarà con una corsia unica per senso di marcia sia per il traffico leggero che per i mezzi pesanti fino a 44 tonnellate.

Proseguono le attività tecniche

Restano tagliati fuori i trasporti eccezionali sopra alle 44 tonnellate. «I lavori continueranno – spiega Anas – fino al completo risanamento del viadotto e la circolazione, provvisoriamente canalizzata sulla corsia di sorpasso in entrambe le carreggiate, è stata disposta parallelamente allo svolgimento di attività tecniche ancora in corso. L’intervento, effettuato con modalità altamente innovative, ha consentito il sollevamento degli impalcati e il recupero della verticalità della pila con speciali martinetti idraulici. Questa complessa operazione ha permesso di evitare la demolizione di due campate del viadotto, riducendo sensibilmente la durata dei lavori».

La normalità, Terni-Rieti e Spoleto

Cancelleri ha sottolineato che «ci vorrà ancora qualche mese per il rinnovamento completo, ma intanto togliamo il traffico pesante dalle città. Ora si entra nella ‘carne viva’ dell’infrastruttura per renderla migliore e più sicura. Una buona notizia per il territorio». Il viceministro in giornata è tornato sul cantiere della Terni-Rieti: «Ircop sta lavorando. Voglio tracciare quale sarà la deadline per la conclusione. Darà un’altra possibilità per il territorio visto il collegamento tra le due regioni». Focus anche sulla linea ferrata nello spoletino: «Oggi abbiamo i soldi per un ammodernamento della rete ferroviaria ma vorrei puntare al finanziamento per il raddoppio. Ci vorrà impegno e sacrificio». Previsto nel pomeriggio un incontro con il sindaco Umberto De Augustinis e l’assessore regionale Enrico Melasecche.

Viadotto Montoro, l’adeguamento e la previsione



Sul posto per il sopralluogo anche il responsabile territoriale per l’Umbria dell’Anas, Nicola Nibbi: «Ora faremo il consolidamento – ha puntualizzato dopo aver fatto un resoconto delleopere d’emergrnza – della fondazione e l’irrigidimento della pila. I lavori in corso sono un primo stralcio d’urgenza per ottenere questo risultato, poi si procederà con l’adeguamento dell’intero viadotto». In questo caso il completamento è previsto tra fine anno ed inizio 2021.